Генпрокурор: Є інформація про кількох осіб, які можуть бути причетні до тортур українського військовослужбовця, збираються докази

У слідства є інформація про кількох осіб, які можуть бути причетні до тортур і вбивства українського військовослужбовця, але підозра та оголошення в міжнародний розшук будуть після отримання беззастережних доказів причетності до злочину, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Що стосується тортур і вбивства українського громадянина... Щоб ми мали можливість оголосити цих осіб (які вчинили злочин – ІФ) у міжнародний розшук і доставити в Україну, нам необхідно мати безумовні докази причетності", - сказав генпрокурор в ефірі українського телемарафону в понеділок.

Він додав: "Є інформація щодо кількох осіб, але зараз немає безумовної інформації про людину, яка вчинила цей злочин. Щойно ми зможемо отримати беззастережні докази, то цій особі буде повідомлено про підозру та оголошення в міжнародний розшук".