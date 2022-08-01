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20:55 01.08.2022

Генпрокурор: Є інформація про кількох осіб, які можуть бути причетні до тортур українського військовослужбовця, збираються докази

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У слідства є інформація про кількох осіб, які можуть бути причетні до тортур і вбивства українського військовослужбовця, але підозра та оголошення в міжнародний розшук будуть після отримання беззастережних доказів причетності до злочину, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

"Що стосується тортур і вбивства українського громадянина... Щоб ми мали можливість оголосити цих осіб (які вчинили злочин – ІФ) у міжнародний розшук і доставити в Україну, нам необхідно мати безумовні докази причетності", - сказав генпрокурор в ефірі українського телемарафону в понеділок.

Він додав: "Є інформація щодо кількох осіб, але зараз немає безумовної інформації про людину, яка вчинила цей злочин. Щойно ми зможемо отримати беззастережні докази, то цій особі буде повідомлено про підозру та оголошення в міжнародний розшук".

 

 

Теги: #рф #україна #розслідування #катування

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