Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Російські окупанти штурмовими діями безуспішно намагалися покращити тактичне становище в районах міст Соледар, Бахмут та с.Вершина Донецької області, після чого відійшли, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 України у фейсбуці.

Також українські воїни не дозволили окупантам просунутися у напрямку м.Мар'їнка. Противник вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не мав, бойові дії тривають, йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, окупанти активно ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів на більшості напрямків, а неподалік с. Мазанівка Слов'янського району Донецької області Сили оборони викрили та знешкодили розвідувальну групу супротивника. Розвідгрупу противника біля с.Яковлівка Бахмутського району також було виявлено, окупанти зазнали втрат, але залишки групи змогли втекти.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли райони Харкова, Прудянки, Нового та ще 14 населених пунктів. Також із танків та артилерії різних калібрів ворог обстріляв райони населених пунктів на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На Сіверському напрямку обстріляно цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки та Липківки Чернігівської області і Старої Гути, Павлівки, Покровки та Білопілля Сумської області з території РФ.

Окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема на Бахмутському напрямку, біля смт Нью-Йорк на Авдіївському напрямку, біля Білої Криниці та Андріївки на Південнобузькому напрямку.

При цьому, як зазначають у Генштабі, на Краматорському напрямку "у зв'язку зі значними втратами живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу противник активних наступальних дій не вів".

"Силами інженерних підрозділів противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости і мостові переправи через Дніпро", - йдеться у зведенні.