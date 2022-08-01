Події

19:15 01.08.2022

Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

2 хв читати
Спроби штурму окупантами напрямків Авдіївки, Бахмута та Соледара відбито

Російські окупанти штурмовими діями безуспішно намагалися покращити тактичне становище в районах міст Соледар, Бахмут та с.Вершина Донецької області, після чого відійшли, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 України у фейсбуці.

Також українські воїни не дозволили окупантам просунутися у напрямку м.Мар'їнка. Противник вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не мав, бойові дії тривають, йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, окупанти активно ведуть повітряну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів на більшості напрямків, а неподалік с. Мазанівка Слов'янського району Донецької області Сили оборони викрили та знешкодили розвідувальну групу супротивника. Розвідгрупу противника біля с.Яковлівка Бахмутського району також було виявлено, окупанти зазнали втрат, але залишки групи змогли втекти.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли райони Харкова, Прудянки, Нового та ще 14 населених пунктів. Також із танків та артилерії різних калібрів ворог обстріляв райони населених пунктів на Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На Сіверському напрямку обстріляно цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки та Липківки Чернігівської області і Старої Гути, Павлівки, Покровки та Білопілля Сумської області з території РФ.

Окупанти завдали авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема на Бахмутському напрямку, біля смт Нью-Йорк на Авдіївському напрямку, біля Білої Криниці та Андріївки на Південнобузькому напрямку.

При цьому, як зазначають у Генштабі, на Краматорському напрямку "у зв'язку зі значними втратами живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу противник активних наступальних дій не вів".

"Силами інженерних підрозділів противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости і мостові переправи через Дніпро", - йдеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:39 01.08.2022
Окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку

Окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута та посилюють угруповання військ на Криворізькому напрямку

19:38 31.07.2022
Окупанти просунулися під Авдіївкою, штурм у сусідніх Кам'янці та Пісках відбито

Окупанти просунулися під Авдіївкою, штурм у сусідніх Кам'янці та Пісках відбито

14:40 31.07.2022
Окупанти відводять особовий склад із території селищ Верхній Токмак та Чернігівка в Запорізькій області - ГУР МО України

Окупанти відводять особовий склад із території селищ Верхній Токмак та Чернігівка в Запорізькій області - ГУР МО України

10:36 31.07.2022
РФ за минулу добу втратила в Україні близько 160 солдатів, 4 танки, 10 артсистем і 1 літак - Генштаб ЗСУ

РФ за минулу добу втратила в Україні близько 160 солдатів, 4 танки, 10 артсистем і 1 літак - Генштаб ЗСУ

07:47 31.07.2022
ЗС України відкинули окупантів на Слов'янському та Бахмутському напрямках

ЗС України відкинули окупантів на Слов'янському та Бахмутському напрямках

19:19 30.07.2022
Окупанти зосереджують зусилля на двох напрямках, а також частково зайняли с. Семигір'я

Окупанти зосереджують зусилля на двох напрямках, а також частково зайняли с. Семигір'я

08:44 30.07.2022
Поблизу Верхньокам'янського зупинено просування розвідгрупи окупантів

Поблизу Верхньокам'янського зупинено просування розвідгрупи окупантів

07:49 30.07.2022
Окупанти вели штурмові дії на чотирьох напрямках, на трьох із них штурм триває

Окупанти вели штурмові дії на чотирьох напрямках, на трьох із них штурм триває

19:05 29.07.2022
ЗСУ відбили напад ворожої розвідгрупи поблизу Верхньокам'янського та штурмові дії окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках

ЗСУ відбили напад ворожої розвідгрупи поблизу Верхньокам'янського та штурмові дії окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках

13:24 29.07.2022
ЗСУ не завдавали ракетних ударів по Оленівці, прицільний умисний артобстріл СІЗО, де перебували й українські полонені, здійснили ЗС РФ - Генштаб ЗСУ

ЗСУ не завдавали ракетних ударів по Оленівці, прицільний умисний артобстріл СІЗО, де перебували й українські полонені, здійснили ЗС РФ - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Стефанчук: Рада найближчим часом внесе до порядку розгляду законопроєкти щодо вимог ЄС

Розмову Зеленського та Байдена може бути організовано найближчим часом

Зеленський і Макрон обговорили постачання озброєнь та документування воєнних злочинів РФ

Ще чотири HIMARS прибули в Україну - глава Міноборони

ОСТАННЄ

Омбудсмен Лубінець: У Москалькової розглядають нашу пропозицію відвідати разом Оленівку

Генпрокурор: Проводиться розслідування дій співробітників прифронтових прокуратур щодо колаборації з окупантом

Генпрокурор: Створення Міжнародного Трибуналу за злочини агресії – це запит українського суспільства, а не влади

Макрон заявив Зеленському про рішучість зробити так, щоб воєнні злочини РФ в Україні не залишилися безкарними

Зеленський доручив Шмигалю опрацювати питання дотримання прав громадян і законодавства про військовий обов'язок та військову службу при врученні повісток

Із тимчасово окупованих територій Харківської області евакуйовано 872 мирні жителі, майже чверть із них діти

Генпрокурор: Обговорюється питання передачі до МКС кількох справ про військову агресію РФ

Генпрокурор про загибель Вадатурського: Одна з версій розслідування – цілеспрямоване вбивство

Окупанти обстріляли Криворізький район, у Грушівській громаді пошкоджено залізницю – ДСНС

Рятувальники призупинили розбір завалів будівлі ремонтної бази залізничної дороги в Бахмуті через загрозу обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА