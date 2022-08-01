На Харківщині ворог не знижує інтенсивності обстрілів, за добу поліція задокументувала 30 фактів руйнувань

У Харківській області російські окупаційні війська не знижують інтенсивність ракетних та артилерійських обстрілів, минулої доби їх зазнали облцентр і низка населених пунктів області, серед яких Велика Бабка та Зміїв, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали за минулу добу 30 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж... Пошкоджено будівлю бізнес-центру, приватні будинки громадян, приміщення та майно підприємства", - йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1200 машин. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.