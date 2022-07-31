У Лівані затримано сирійське підсанкційне судно з викраденим окупантами в Україні зерном

Судно "Лаодикія", яке перевозило викрадену на окупованих РФ територій України агропродукцію, затримано в порту м.Триполі (Ліван).

"Суд своїм рішенням затримав судно "Лаодикія", пришвартоване в порту Триполі, і передало розслідування до відділу інформації. Зі свого боку посольство України в Лівані домоглося рішення про затримання корабля на 72 години", - повідомляє Міжнародна ліванська радіомовна корпорація (LBCI) у суботу.

Того ж дня ліванська газета "Ан-Нахар" із посиланням на посольство України в Лівані повідомила, що "під час російської окупації з окупованих Херсонської, Запорізької та Миколаївської областей було вкрадено понад 500 000 тонн зерна", додавши, що "були спроби переправити більшість цього зерна в країни Близького Сходу, включно з Єгиптом, Туреччиною і Сирією, і було зафіксовано спроби перекидання до Лівану".

У заяві посольства зазначено, що українські правоохоронці довели причетність 78 суден до незаконного перевезення викраденого українського зерна, і цей перелік постійно оновлюється.

Видання наголошує, що це ж стосується і "Лаодикії", заарештованої рішенням українського суду і США, що перебуває під санкціями.

На сторінці посольства України в Лівані у фейсбуці з'явилося посилання на повідомлення на порталі "Ukraine Gate" про те, що Україна звернулася до влади Лівану у зв'язку з виявленням у порту Триполі російського корабля із краденим зерном

"Дипломатична місія України в країні Близького Сходу повідомила в четвер, що сирійське вантажне судно, що знаходиться під санкціями США, перевозить ячмінь, вкрадений з країни, що роздирається війною, пришвартувалося в Лівані. За повідомленням посольства України в Бейруті, суховантаж " , другого за величиною міста Лівану.У посольстві заявили, що перевозять 5000 тонн борошна і 5000 тонн ячменю.Раніше в 2015 році Міністерство фінансів США наклало санкції на організацію "Лаодикії" за належність до уряду президента Сирії Башара Асада".

"Лаодикія" спочатку прямувала до порту Тартус у Сирії і мала прибути туди на початку цього тижня, і невідомо, чому судно було перенаправлене до ліванського порту Тріполі і чи вивантажувалося воно в ньому.

Цю інформацію підтвердив і посол України в Лівані Ігор Осташ.

"На зерновому фронті є новини. Ми зробили дуже важливий крок – за зверненням Посольства до суду нам вдалося заарештувати сирійське судно "Laodicea" у порту Триполі на 72 години. Завдяки злагодженим діям нашої команди ми зробили це перше рішення окружного суду за один день ( !) і завершили процес пізно вночі. І що важливо, встигли перед вихідними. Були побоювання, що вночі воно може зникнути. З боку ліванської влади подібне рішення ухвалив прокурор касаційного суду Лівану", - написав він у фейсбуці у суботу ввечері.

Пізніше, у неділю, Осташ повідомив, що у справі із сирійським кораблем "Laodicea" з'явився турецький посередник Loyal agro Co LTD, який купив цей вантаж і заявляє, що "товар не крадений".

"Мовляв, ми везли борошно до Сирії, а там ціна 600 доларів за тонну. А от у Лівані можна виторгувати по 620 і навіть 650 доларів. Тому вони вирішили "наварити" трохи в Лівані, продавши тут 5000 тонн. Звичайно, це меседж для ліванців, оскільки тут хлібна криза дуже серйозна. Але що головне в цій заяві, то це не держава Ліван є покупцем, а приватний бізнес", - написав посол у фейсбуці.

юв