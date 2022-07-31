Окупанти просунулися під Авдіївкою, штурм у сусідніх Кам'янці та Пісках відбито

Російські окупанти намагалися просунутися в районі сіл Кам'янка та Піски Покровського району Донецької області, але їх штурм провалився, повідомляється в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу.

Водночас, поблизу сусідньої Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх, йдеться у повідомленні.

На Бахмутському напрямку під прикриттям авіації ворог намагався покращити тактичне становище біля Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського; після провальних штурмових дій окупанти відійшли. Російські окупанти безуспішно намагалися просунутися і в напрямку Гусарівки Ізюмського району Харківської області: отримали відсіч і також відійшли.

У неділю окупанти вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів на Сіверському (безпосередньо з території РФ), Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках.

Окупанти завдали авіаударів біля смт Старий Салтів Чугуївського району, с.Григорівка та с.Спірне Бахмутського району, с.Новоселівка Краматорського району, м.Авдіївка та с.Юр'ївка Покровського району, м.Мар'їнка, с.Степне, с.Єгорівка області, с.Малі Щербаки Василівського району Запорізької області.

Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Слов'янського на Запорізький напрямок.

"Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів зусилля зосереджується на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об'єктів та елементів інфраструктури в глибині території України. У готовності до ударів високоточною зброєю перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування", - розповіли в Генштабі.