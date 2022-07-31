Поліція Донецької області зафіксувала наслідки обстрілів РФ: 76 руйнувань за добу і знищені поля пшениці

Окупаційні війська завдали по Донецькій області за добу 34 удари. Є загиблі і поранені мирні жителі, повідомило Міністерство внутрішніх справ в телеграм-каналі.

"Російська армія накрила вогнем 23 населених пункти. Ворог застосував ракети, авіацію, артилерію, РСЗВ "Град" і "Ураган", - наголошується в повідомленні.

За даними поліції, зруйновані і пошкоджені 76 цивільних об'єктів - 42 житлових будинки, чотири поля з пшеницею і сільгосптехнікою, ринок, їдальня, виробничий цех, трансформатор, гаражі, лінії електропередач.

Поліцейські задокументували кожен злочин Росії. Поліція та СБУ порушили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.