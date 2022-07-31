Унаслідок недільних ворожих ударів по Харкову постраждалих немає, за попередніми даними, ворог використав ЗРК С-300 - Синєгубов

У ніч на неділю російські окупаційні війська завдали ударів по Немишлянському району Харкова, постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає. Пошкоджена виробнича споруда. Горіло обладнання і готова поліграфічна продукція", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, за попередніми даними, ворог використовував ЗРК С-300.

Крім того, в суботу, близько 17 години, унаслідок ворожих ударів у Київському районі Харкова виникла пожежа в господарській будівлі приватного сектора. Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Богодухівському районах області. В результаті виникали пожежі на відкритих територіях, в приватних будинках, господарських будівлях і на поля з урожаєм. Зокрема, в Ізюмському районі внаслідок обстрілів кілька разів горіли хвойні підстилки в лісництві. У Чугуївському районі через ворожі артобстріли горіли відкриті території, а в Богодухівському - поле з пшеницею на площі 5 га.

Синєгубов повідомив, що 37-річний комбайнер, який підірвався на міні в полі поблизу Вільхівки перебуває в стані середньої тяжкості. Крім того, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів був поранений 39-річний чоловік у Дергачівській громаді.

Джерело: https://t.me/synegubov/3830