Події

20:41 30.07.2022

У Вашингтоні сподіваються на швидке виконання досягнутої угоди щодо вивезення зерна з України

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У Вашингтоні сподіваються на швидке виконання досягнутої угоди щодо вивезення зерна з України

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою МЗС України Дмитром Кулебою ситуацію із вивезенням зерна з українських портів, інформує держдеп США.

"Співрозмовники наголосили на необхідності негайного виконання досягнутої за сприяння ООН угоди між Росією, Туреччиною та Україною. Держсекретар висловив сподівання, що перші судна зможуть залишити українські порти без затримок", - йдеться у повідомленні, поширеному в суботу держдепом США.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на українській території – Чорноморська, Одеси та Південного.

 

 

Теги: #сша #зерно #україна #позиція

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