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20:21 30.07.2022

У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

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У Києві вимагають від РФ надати списки загиблих і поранених унаслідок теракту в Оленівці українських захисників, а також міжнародного розслідування злочину

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими вимагає від РФ надати списки загиблих та поранених у результаті теракту в Оленівці українських захисників, які утримувалися в полоні у місцевій колонії.

"29 липня, одразу після появи інформації про вбивство українських захисників, які утримувалися в колонії Оленівки, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих та поранених внаслідок теракту. Усі поранені мають отримати належну допомогу, а тіла загиблих воїнів мають бути повернені для належного поховання. Представники окупанта не дали жодної відповіді на звернення", - повідомляє штаб у телеграмі в суботу.

Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, які виступали гарантами збереження життя та здоров'я українських військовополонених, "мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання усіх причетних", заявляють у Координаційному штабі та наголошують на "необхідності проведення міжнародної інспекції з перевірки умов утримання українських військовополонених".

Злочин, що трапився в Оленівці, грубо порушує міжнародне право, національні законодавства та норми людської моралі. Покарання для всіх причетних до планування та вчинення теракту має бути найсуворішим і невідворотним.

Незважаючи на цей показовий жорстокий злочин страти українських захисників, Координаційний штаб продовжує роботу з обміну та повернення захисників України додому, зазначається у повідомленні.

 

 

 

Теги: #штаб #оленівка

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