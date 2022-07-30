Події

12:44 30.07.2022

Ще дві людини померли внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві - мер

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Ще дві людини померли внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві - мер

Збільшилася кількість жертв вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту в Миколаєві, померли двоє чоловіків, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"На жаль, збільшилася кількість жертв вчорашнього обстрілу зупинки громадського транспорту. Стало відомо, що в лікарні померли двоє чоловіків, 1977 і 1979 р.н. Загалом по медичну допомогу за вчора звернулося 19 осіб", - написав він у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти в п'ятницю, 29 липня, вранці обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва. Загинули 5 людей, ще 15 дістали поранень.

Теги: #жертви #миколаїв #обстріл

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