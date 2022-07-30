Ворог вночі обстріляв Миколаїв із РСЗВ "Торнадо-С", пошкоджені житлові будинки у двох районах - мер

Ворог вночі обстріляв Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С", пошкоджені житлові будинки в двох районах міста, повний обсяг пошкоджень встановлюється, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Наслідки нічних обстрілів Миколаєва. Постраждали будинки в двох районах міста: у них вибиті шибки, двері, зруйновані балкони. Повний обсяг пошкоджень встановлюють фахівці адміністрації районів та Департаменту ЖКГ. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шість - дістали поранень", - написав він у Facebook.

За даними військової комендатури, Миколаїв був обстріляний з реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С".