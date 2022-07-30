Унаслідок ворожих обстрілів в Харківській області горіло 3 га пшениці, виникла масштабна пожежа на підприємстві

За минулу добу в Харківській області від ворожих обстрілів постраждала одна мирна мешканка, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу протягом доби госпіталізована 50-річна жінка в Харківському районі", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Уночі російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по двох районах Харкова.

"Близько 3 години наслідок обстрілу училища зруйнована будівля центрального корпусу та спортивної зали, виникла пожежа. Близько 05 год окупанти влучили в землю біля раніш зруйнованої будівлі. Попередньо - постраждалих немає. За даними Штабу оборони Харкова, росіяни влучали ракетами С-300", - написав Синєгубов.

По області протягом доби окупанти наносили удари по Чугуївському, Ізюмському, Харківькому, Богодухівському районах. Через обстріли виникали пожежі на об’єктах критичної інфраструктури, підприємтсвах, будинках, складах, господарчих спорудах. Зокрема, в Чугуївському районі в Новопокровській громаді горів склад металоконструкцій, в Ізюмському – в результаті артобстрілів виникла масштабна пожежа на підприємстві.

Рятувальники працювали в посиленому режимі. У Барвінківській громаді виникали пожежі на відкритих територіях. У Балаклійській громаді внаслідок обстрілу приватного домоволодіння горів дах будинку. У Харківському районі в Дергачах горіла господарська будівля, гараж і автомобіль. У Богодухівському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа на полі з пшеницею на площі 3 га.