Палубна авіація авіаносця США "Гаррі Трумен" провела польоти над Румунією

Палубні літаки радіоелектронної боротьби EA-18 ВМС США з авіаносця Harry Truman, що знаходиться у Середземному морі, провели навчальні польоти у повітряному просторі Румунії, повідомили у п'ятницю в НАТО.

У ході навчань, покликаних "продемонструвати взаємодію та готовність до стримування можливої агресії", були задіяні також бойові літаки з інших країн НАТО, зокрема винищувачі F-16 ВПС Румунії, винищувачі Rafale та літак далекого радіолокаційного виявлення та управління ВПС Франції та німецькі винищувачі Tornado, які піднімалися зі своїх баз. У рамках сценарію навчань, що проходили напередодні, ці сили протистояли діям бельгійських винищувачів F-16, іспанських винищувачів F-18, а також французьким системам ППО. У навчаннях також брали участь військові із Великої Британії.

Наразі авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем Harry Truman здійснює операції на заході від Балкан у районі Адріатичного моря.