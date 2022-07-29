ЗСУ відбили напад ворожої розвідгрупи поблизу Верхньокам'янського та штурмові дії окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках

Українські військові у п'ятницю успішно відбили напад ворожої розвідувальної групи поблизу Верхньокам'янського, а також штурмові дії окупантів на бахмутському та авдіївському напрямах, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У відомстві зазначають, що на волинському та поліському напрямках у п'ятницю ситуація залишилася без суттєвих змін. Ознак створення наступальних угруповань збройних сил РФ та збройних сил Республіки Білорусь не виявлено.

На сіверському напрямку ворог продовжив завдавати ударів по об'єктах інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Також противник вів повітряну розвідку БПЛА біля села Грем'яч на Чернігівщині.

На харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Наніс авіаудар силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.

На слов'янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію і танки поблизу Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.

У районі Щурівки українські воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

На краматорському напрямку ворог обстрілював, зокрема, райони Сіверська, Івано-Дар’ївки, Кривої Луки, Серебрянки, Григорівки, Званівки, Спірного та Виїмки. Авіаудар зафіксовано неподалік Серебрянки та Спірного.

Неподалік Верхньокам'янського виявлено розвідгрупу окупантів, завдано вогневого ураження, група відійшла. Також противник вів повітряну розвідку БПЛА.

На бахмутському напрямку ворог здійснював обстріл військової та цивільної інфраструктури з артилерії і танків у районах населених пунктів Шуми, Кодема, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Травневе, Зайцеве, Вершина та інших. Завдав авіаударів неподалік Покровського, Новолуганського, Соледара та Веселої Долини.

"Окупанти знову намагалися штурмувати в районах Соледара, Вершини і Семигір’я. І знову безуспішно - зазнали втрат та відійшли", - зазначили у Генштабі.

Там уточнюють, що на авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Павлівка, Авдіївка, Веселе, Вугледар, Водяне, Велика Новосілка, Піски, Новокалинове, Красногорівка, Шевченко та інших.

Усі наступальні та штурмові дії окупантів у районах Авдіївки, Кам'янки, Красногорівки та Пісків українські воїни успішно придушили.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів, продовжив систематичний обстріл цивільної інфраструктури біля Времівки, Ольгівського, Новополя та багатьох інших населених пунктів.

На південнобузькому напрямку основні зусилля супротивника зосереджуються на недопущенні просування українських військ. Ворог боїться та підтримує високу інтенсивність розвідки БПЛА.

Ворог обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах Іванівки, Токарєвого, Кар’єрного, Осокорівки, Благодатного, Кобзарців та ще понад тридцяти населених пунктів.