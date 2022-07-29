Кабмін призначив Перебийноса заступником міністра закордонних справ та Гринчук - заступником міністра екології

Кабінет Міністрів призначив Євгена Перебийноса заступником міністра закордонних справ та Світлану Гринчук заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Крім того, Наталію Ненюченко призначено державним секретарем Міністерства соціальної політики, Ярослава Штикера - заступником голови Держслужби з геодезії, картографії та кадастру, Андрія Богдановича - заступником голови Держінспекції енергетичного нагляду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, Максима Лихоліта – заступником голови Держагентства України з питань мистецтв та мистецької освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Водночас Андрія Богдановича звільнено з посади заступника голови Держекоінспекції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.