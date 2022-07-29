Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни у зв'язку з оприлюдненим відео тортур українського військовополоненого

Українські правоохоронці опрацювали оприлюднене відео тортур українського військовополоненого людьми у формі збройних сил РФ та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурорами Офісу генерального прокурора розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що наразі правоохоронці вживають заходів щодо встановлення всіх обставин того, що сталося.

"Жорстоке поводження з військовополоненими, їх катування, у тому числі фізичне калічення, є грубим порушенням статті 13 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року. Всі факти жорстокого поводження із військовослужбовцями Збройних сил України документуються українськими правоохоронцями для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності", - зазначається у повідомленні.