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14:19 29.07.2022

Одеські порти завантажують зерно в судна, що очікують можливості вийти в море - заступник глави ОП Тимошенко

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Одеські порти завантажують зерно в судна, що очікують можливості вийти в море - заступник глави ОП Тимошенко

У портах Одеської області завантажують перші судна з українським зерном, які були заблоковані в українських акваторіях з початку війни, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"У портах перебувають 17 суден майже з 600 тис. тонн вантажів. З них 16 суден з українським зерном загальною тоннажністю близько 580 тис. тонн, які найближчим часом вийдуть до портів призначення", - написав він у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Тимошенко також наголосив, що унаслідок збройної агресії РФ на території Одеської області зруйновано або частково пошкоджено 416 будівель та споруд.

Як повідомлялося, 29 липня посли країн "Великої сімки" в Україні прибули до Одеси для перевірки запуску зернового коридору.

Під егідою ООН Україна та Туреччина 22 липня підписали у Стамбулі угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем.

Вранці 23 липня російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту поставила під сумнів домовленості, надані нею ООН та Туреччині в "зерновому" договорі. Глава ООН беззастережно засудив повідомлення про авіаудари по Одесі, пославшись на зобов'язання, узяті сторонами на церемонії підписання у Стамбулі.

Теги: #зерно #порти

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