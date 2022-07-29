Події

08:33 29.07.2022

У низці міст ФРН для економії енергоресурсів відключать підсвічування міських будівель і гарячу воду у спортзалах

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Влада низки міст Німеччини ухвалила рішення запровадити низку заходів, спрямованих на економію енергоресурсів, на тлі скорочення постачання газу до Європи, повідомляють європейські ЗМІ.

Зокрема, у Ганновері, на північному заході ФРН, відключать гарячу воду у державних установах, басейнах і спортзалах. У нічний час не працюватимуть фонтани, а також припинять освітлення великих будівель. Муніципальні будинки опалюватимуться лише з 1 жовтня до 31 березня, і температура в приміщеннях не перевищуватиме 20 градусів за Цельсієм, заборонять використовувати мобільні системи кондиціювання та обігрівачі. Винятки будуть зроблені для шкіл, дитячих садків і лікарень. "Наша мета – знизити споживання енергії на 15%", – сказав бургомістр Ганновера Беліт Оней.

У Берліні з четверга припинили нічне освітлення близько 200 історичних будівель і визначних пам'яток.

Влада Мюнхена раніше цього тижня оголосила, що відключить освітлення будівлі місцевої адміністрації, а також гарячу воду в місцевих держустановах. Фонтани у місті припинять роботу у нічний час.

У Нюрнбергу вирішили закрити три із чотирьох державних критих басейнів.

Раніше віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек назвав ситуацію із забезпеченням газу в країні "серйозною" та закликав до скорочення його споживання на 15-20%.

20 липня Єврокомісія запропонувала європейський план скорочення попиту на газ. "Комісія пропонує новий законодавчий інструмент та європейський план скорочення попиту на газ, щоб зменшити споживання газу в Європі на 15% до наступної весни", - йшлося у комюніке ЄК, опублікованому в Брюсселі.

 

 

Теги: #німеччина #економія #міста

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