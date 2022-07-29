Події

07:37 29.07.2022

Ворог обстріляв Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, попередньо жертв немає

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Ворог обстріляв Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області, попередньо жертв немає

Уночі ворог здійснив обстріл Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок удару було пошкоджено будинки та лінію електропередач, попередньо серед людей жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Уночі ворог вдарив по Нікопольському та Криворізькому районам. По Нікополю російська армія влучила з "Градів". Свідомо стріляли по житловому кварталу. Направили туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджено 6 приватних будинків та господарські споруди. Зачепило лінію електроживлення. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектора залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо люди не постраждали", - написав Резніченко у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

На місці обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів, там працюють спеціалісти ДСНС.

У Криворізькому районі окупанти обстріляли зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. Жертв і руйнувань немає.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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