Події

07:18 29.07.2022

Зеленський провів у четвер засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

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Зеленський провів у четвер засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів у четвер чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де було розглянуто питання забезпеченості Збройних сил озброєнням, постачання військової допомоги від партнерів та план виконання оборони України.

"Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули чотири питання. З того, що можна сказати зараз публічно: проаналізували стан забезпечення на цей час озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання плану оборони України, який був введений в дію 24 лютого", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Теги: #президент

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