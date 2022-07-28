Окупанти просунулися у напрямку Соледара, спроби штурму у напрямку Бахмута та Авдіївки були безуспішними

Російські окупанти частково покращили тактичне становище у напрямку м.Соледар та с.Вершина Бахмутського району Донецької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас безуспішними були спроби противника провести штурмові дії у напрямках м. Бахмут, сіл Яковлівка та Семигір'я Бахмутського району. "Тут підрозділи ворога із втратами відійшли", - йдеться у зведенні.

Також у четвер окупанти за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії відновили штурмові дії у напрямку м.Авдіївка та сел. Піски Донецької області, проте успіху також не мали і відійшли. "Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах", - повідомили у Генштабі.

Ворог зробив безуспішну спробу розвідки боєм та зазнав втрат біля с.Бражківка Ізюмського району Харківської області.

Противник не припиняє обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, а також танками на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, Південнобузькому напрямках.

Окупанти застосовували авіацію поблизу с.Руські Тишки Харківської області, сіл Серебрянка, Яковлівка, Покровське та Весела Долина Бахмутського району, м.Авдіївка, м.Вугледар Донецької області, с.Кам'янське Запорізької області, с.Новопетрівка Херсонської області

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, за винятком використання підрозділами ворога зенітних ракетних комплексів для ударів з території республіки білорусь по об’єктах у Чернігівській області.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах. Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію", - йдеться у повідомленні Генштабу.