Унаслідок ракетного удару по Кропивницькому в четвер загинуло 5 людей, ще 25 поранено – голова Кіровоградської ОВА

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по Кропивницькому в четвер загинуло п’ятеро людей, ще 25 отримали поранення, повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Як повідомляє "Суспільне", відповідну заяву Райкович зробив під час брифінгу в четвер.

За словами голови ОВА, серед поранених – 12 військовослужбовців та 13 цивільних.

Пізніше пресслужба Олександрійської міськради уточнила, що прильоти були в ангари Льотної академії та компанії "Урга".

"Серед поранених 12 військових та 13 цивільних. Вони в лікарні. Постраждала авіаційна техніка, а також довколишні споруди. Пошкоджено цивільний літак Ан-26 та навчальні літаки", - наголосили в міськраді.

Раніше Райкович підтвердив, що російські окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому.