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15:02 28.07.2022

ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

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ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

Синод Православної церкви України закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ патріарха Кирила схизматом (розкольником) із подальшим позбавленням його права посідати патріарший престол.

"Звертаюсь до Вас із проханням ініціювати на всеправославному рівні розгляд і осудження діяльності Московського патріарха Кирила Гундяєва та етнофілетичного і расистського вчення про "русскій мір", яке він проповідує", - йдеться в листі предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія, текст якого було погоджено на засідання Синоду.

У ньому наголошується, що митрополит, а згодом патріарх Кирил "ніколи не був еталоном сповідання православної віри, а деякі його богословські висловлювання, наприклад, ототожнення Третьої Іпостасі Пресвятої Трійці з "Божественною енергією, яка одвічно походить від Бога Отця" - навіть викликали суперечки та спокусу серед кліриків РПЦ".

"Від повного випадання у простір єресі Кирила убезпечувала майже повна його байдужність до богословської проблематики. Ситуація змінилася, коли ієрарх, увага якого вже давно була сфокусована на геополітичних питаннях, вирішив долучитися до створення доктрини "русского міра" - націоналістичної етнофілетичної теорії про особливу роль російської нації та держави у світі та в Церкві", - наголошується в листі.

У ньому йдеться, що заперечення свободи цілих народів поєднується у світогляді патріарха Кирила та його однодумців "з расистською за своїм духом теорією, відповідно до якої Росія та "русскій мір" є чимось принципово кращим та вищим за інші народи, а історичні сусіди Росії - українці та білоруси - мають право на існування та майбутнє винятково як частина російської дійсності".

"Цілком логічно в рамках цієї расистської концепції, яка ділить народи та держави на "справжні" та "штучні", виглядає і принципове заперечення права народу України на повну канонічну церковну самостійність (автокефалію) та державне буття", - уточнюють у ПЦУ.

Там додають, що дуже важливо розуміти, що ідеологія сучасної РПЦ містить "загрозу не лише для України, а й для всього православного світу".

"Важливо усвідомлювати зв’язок між доктриною "русского міра" та конкретними церковними рішеннями, ініційованими патріархом Кирилом в останні роки - від розриву євхаристійного спілкування зі Вселенським Патріархатом (15.10.2018) до створення "Патріаршого екзархату Африки" (29.12.2021) та активної підтримки збройної агресії РФ проти України (2022 р.)", - наголошується у листі.

У ньому уточнюється, що починаючи щонайменше з жовтня 2018 року всі дії патріарха Кирила підпорядковані конкретній політичній меті і він прагне "радикально збільшити присутність РПЦ поза Росією, максимально послабити Вселенський Патріархат і грекомовні Помісні Церкви і у такий спосіб нав'язати православному світу гегемонію патріарха".

"Ми закликаємо Вашу Всесвятість та Предстоятелів Помісних Православних Церков також якнайшвидше розглянути діяльність патріарха Кирила, пов’язану з його протистоянням Вселенському Патріархату та багатьом Помісним Православним Церквам, і, - в разі якщо ця діяльність буде визнана такою, що містить ознаки схизми, - притягнути Московського патріарха до канонічної відповідальності", - наголошують у ПЦУ.

Там закликають засудити доктрину "русского міра" та визнати її єретичною, кваліфікувати дії патріарха Кирила на канонічній території Олександрійського патріархату як схизматичні та позбавити Кирила Гундяєва права посідати Московський патріарший престол.

 

Теги: #варфоломій #кирил #пцу

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