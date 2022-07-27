Події

17:04 27.07.2022

Рада планує посилити відповідальність за спалювання рослин у період надзвичайного чи воєнного стану в Україні

2 хв читати
Рада планує посилити відповідальність за спалювання рослин у період надзвичайного чи воєнного стану в Україні

Верховна Рада планує посилити кримінальну відповідальність за знищення чи пошкодження вогнем різних типів рослинності, зокрема в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7212-1 за основу підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує криміналізувати відповідальність за умисне знищення або пошкодження вогнем або іншим способом лісу, зелених насаджень, стерні, лук, пасовищ, іншої рослинності, її залишків та опалого листя, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю на землях будь-якої категорії, якщо це завдало суттєвої шкоди для довкілля.

З огляду на це документ передбачає нову редакцію статті 245 Кримінального кодексу (знищення чи пошкодження об'єктів рослинного світу). Окрема частина цієї статті впроваджує більш жорстку відповідальність за шкоду, заподіяну територіям та об'єктам природно-заповідного фонду.

Так, у разі якщо такі дії були вчинені на землях у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду або спричинили тяжкі наслідки для довкілля або знищення об'єктів природно-заповідного фонду, винних осіб буде покарано позбавленням волі на термін від трьох до п'яти років.

У разі якщо такі дії спричинили загибель людини, масову загибель тварин або інші особливо тяжкі наслідки або вчинені в умовах воєнного чи надзвичайного стану – термін покарання збільшується на строк від п'яти до десяти років.

Окрім того, пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 245-1, яка передбачає відповідальність за знищення чи пошкодження лісу та/або лісових насаджень унаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Винних може бути покарано у вигляді виправних робіт на термін до двох років або обмеження волі до трьох років.

Така відповідальність посилюється, якщо ці дії завдали суттєвої шкоди довкіллю (позбавлення волі на термін від одного до трьох років), призвели до загибелі людини, масової загибелі тварин або інших особливо тяжких наслідків, або були скоєні в умовах воєнного чи надзвичайного стану (позбавлення волі на термін від трьох до семи років).

Теги: #відповідальність #спалювання #рослини

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:59 23.07.2022
У Кабміні розглядають кримінальне покарання за отримання російського паспорта

У Кабміні розглядають кримінальне покарання за отримання російського паспорта

06:46 11.07.2022
Усі, хто обстрілює українські міста, будуть знайдені

Усі, хто обстрілює українські міста, будуть знайдені

07:03 29.06.2022
Особисті дані всіх відповідальних за терор російських військових буде встановлено

Особисті дані всіх відповідальних за терор російських військових буде встановлено

07:10 28.06.2022
США продовжить притягувати РФ до відповідальності - Байден про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

США продовжить притягувати РФ до відповідальності - Байден про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуку

06:45 27.06.2022
Ми знайдемо всіх причетних до ракетних ударів по Україні – Зеленський

Ми знайдемо всіх причетних до ракетних ударів по Україні – Зеленський

13:16 11.06.2022
Тупицькому загрожує відповідальність за незаконний перетин держкордону в період воєнного стану – нардеп

Тупицькому загрожує відповідальність за незаконний перетин держкордону в період воєнного стану – нардеп

20:43 25.05.2022
ЄС, США та Велика Британія створили Консультативну групу для координації зусиль із притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів під час війни РФ проти України

ЄС, США та Велика Британія створили Консультативну групу для координації зусиль із притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів під час війни РФ проти України

15:11 11.04.2022
Президент РФ Путін несе відповідальність за воєнні злочини – Зеленський

Президент РФ Путін несе відповідальність за воєнні злочини – Зеленський

20:10 04.04.2022
Шмигаль: Як нацисти 80 років тому хотіли остаточно вирішити "єврейське питання", так Росія зараз хоче остаточно вирішити "українське питання"

Шмигаль: Як нацисти 80 років тому хотіли остаточно вирішити "єврейське питання", так Росія зараз хоче остаточно вирішити "українське питання"

13:49 04.04.2022
Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини на Київщині - прем'єр Японії

Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини на Київщині - прем'єр Японії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

У морпортах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" розпочато підготовку до запуску морського зернового коридору

Необхідно забезпечити невідворотність покарання всіх російських воєнних злочинців – Костін у Раді

ОСТАННЄ

ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині поранено 12-річну дитину та її батька

Верховна Рада заборонила відвідування колекторами військовослужбовців та їхніх сімей

Кандидат на посаду керівника САП Клименко відповідає вимогам законодавства - конкурсна комісія

СБУ та НАБУ затримали керівника охорони нардепа Деркача

Унаслідок бойових дій постраждали 35 об'єктів молодіжної інфраструктури - Гутцайт

Волинська область готова до відбиття будь-якого нападу - К.Тимошенко

Рада встановила щомісячні виплати Героям України та кавалерам орденів

Главі РПЦ заборонили в'їзд до Литви до 2027 року

Кличко передав Держприкордонслужбі України 35 мікроавтобусів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА