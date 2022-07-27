Рада планує посилити відповідальність за спалювання рослин у період надзвичайного чи воєнного стану в Україні

Верховна Рада планує посилити кримінальну відповідальність за знищення чи пошкодження вогнем різних типів рослинності, зокрема в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7212-1 за основу підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Законопроєкт пропонує криміналізувати відповідальність за умисне знищення або пошкодження вогнем або іншим способом лісу, зелених насаджень, стерні, лук, пасовищ, іншої рослинності, її залишків та опалого листя, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю на землях будь-якої категорії, якщо це завдало суттєвої шкоди для довкілля.

З огляду на це документ передбачає нову редакцію статті 245 Кримінального кодексу (знищення чи пошкодження об'єктів рослинного світу). Окрема частина цієї статті впроваджує більш жорстку відповідальність за шкоду, заподіяну територіям та об'єктам природно-заповідного фонду.

Так, у разі якщо такі дії були вчинені на землях у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду або спричинили тяжкі наслідки для довкілля або знищення об'єктів природно-заповідного фонду, винних осіб буде покарано позбавленням волі на термін від трьох до п'яти років.

У разі якщо такі дії спричинили загибель людини, масову загибель тварин або інші особливо тяжкі наслідки або вчинені в умовах воєнного чи надзвичайного стану – термін покарання збільшується на строк від п'яти до десяти років.

Окрім того, пропонується доповнити Кримінальний кодекс України новою статтею 245-1, яка передбачає відповідальність за знищення чи пошкодження лісу та/або лісових насаджень унаслідок порушення правил пожежної безпеки, зокрема у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Винних може бути покарано у вигляді виправних робіт на термін до двох років або обмеження волі до трьох років.

Така відповідальність посилюється, якщо ці дії завдали суттєвої шкоди довкіллю (позбавлення волі на термін від одного до трьох років), призвели до загибелі людини, масової загибелі тварин або інших особливо тяжких наслідків, або були скоєні в умовах воєнного чи надзвичайного стану (позбавлення волі на термін від трьох до семи років).