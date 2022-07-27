Події

16:50 27.07.2022

Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

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Словенія передасть Україні обладнання для цивільного розмінування та допоможе у відновленні Харкова - Кулеба

Словенія через механізм цивільного захисту ЄС передасть Україні обладнання, необхідне для цивільного розмінування, та допоможе у відновленні Харкова, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Перед нами стоїть ще один важливий виклик - це розмінування звільнених територій. Сьогодні ми мали предметну розмову про те, як Словенія направить обладнання через механізм цивільного захисту ЄС, необхідне для цивільного розмінування в Україні", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Словенії Танею Файон у Києві у середу.

Він додав, що Словенія продовжить надання гуманітарної допомоги Україні. Кулеба також наголосив, що Словенія візьме активну участь у відновленні України, зокрема, відновленні громадського транспорту в Харкові та Харківського інституту протезування.

"Вже є перші проєкти за лінією міст-побратимів у Харкові. Йдеться про відновлення громадського транспорту, відновлення Харківського інституту протезування. Я переконаний, що харків'яни завжди пам'ятатимуть дружбу та підтримку своїх словенських партнерів", - повідомив міністр.

Крім того, українські та словенські державні органи у сфері кібербезпеки та захисту інформації підписали меморандум про взаєморозуміння.

"Це новий етап кібердіалогу, який дасть змогу обом нашим країнам краще захищатися від атак російських хакерів", - пояснив Кулеба.

У свою чергу міністр закордонних справ Словенії відзначила необхідність того, щоб Європа залишалася єдиною і надалі підтримувала Україну на шляху до європейського майбутнього. "Ми підтримуватимемо вас на цьому шляху", - запевнила міністр.

Файон звернула увагу на те, що Словенія також надаватиме допомогу жертвам війни, допомогу у вигляді продуктів харчування, а також за різними програмами, які вже були створені.

Глава МЗС додала, що обговорюються різні можливості допомоги Словенії Україні за лінією міст та регіонів-побратимів.

"Ми обговорили "план Маршалла", і тут є чимало аспектів, які ми маємо зробити разом, але насамперед ми маємо забезпечити мир і стабільність. І в минулому, і в майбутньому Словенія залишатиметься вашим відданим другом та союзником, і ви можете розраховувати на нашу підтримку", - заявила Файон.

Теги: #харків #відновлення #словенія

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