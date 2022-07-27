Події

15:30 27.07.2022

Необхідно забезпечити невідворотність покарання всіх російських воєнних злочинців – Костін у Раді

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Необхідно забезпечити невідворотність покарання всіх російських воєнних злочинців – Костін у Раді

Андрій Костін, призначений у середу генеральним прокурором України, заявив, виступаючи у ВР, що в часи повномасштабного російського вторгнення необхідно забезпечити невідворотність покарання для кожного воєнного злочинця, представників політичного та військового керівництва Росії.

"Ми маємо припинити терор та геноцид української нації. Цьому сприятиме передусім належна фіксація й документування злочинів агресора. А зібрати докази слід так, щоб усі вони були визнані допустимими в судах", – сказав він, повідомила пресслужба Офісу президента.

Костін зазначив, що прокурори мають невідкладно забезпечити належне процесуальне керівництво у всіх таких провадженнях. Він також наголосив на важливості забезпечення належної міжнародної співпраці, зокрема з Міжнародним кримінальним судом. За словами Костіна, необхідно притягнути до відповідальності осіб, які співпрацювали з ворогом.

Він наголосив на невідкладному призначенні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, кандидатуру якого визначено за результатами конкурсного відбору. Крім того, Костін наголосив на важливості реалізації судової реформи, а також формуванні Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Теги: #генпрокурор #завдання #костін

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