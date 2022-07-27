Події

07:38 27.07.2022

Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, поранено жінку

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Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області, поранено жінку

У ніч проти середи російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині, у результаті обстрілів було поранено жінку, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі нас знову обстріляли... Російські війська накрили вогнем два райони – Нікопольський та Криворізький. У Нікопольський район ворог двічі вдарив із "Градів". Випустив до 40 снарядів. У Марганці поранено 54-річну жінку. Вона перебуває в лікарні. У місті пошкоджено 8 п'ятиповерхівок, лікарню, дитячий садок і транспорт промислового підприємства", - написав Резніченко в телеграм-каналі в середу вранці.

Ворог обстріляв із ствольної артилерії Зеленодольську громаду, у Великій Костромці пошкоджено лінію електропередач. В результаті село залишилося частково без світла. Серед людей жертв немає.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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