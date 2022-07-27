Одного із заступників директорату департаменту транспорту КМДА затримано за вимагання хабара, його відсторонять від виконання обов'язків

Співробітники Держбюро розслідувань (ДБР) спільно з прокуратурою Києва затримали за вимагання хабара одного із заступників директорату департаменту транспорту Київської міськадміністрації, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Поки хабарником займаються правоохоронні органи і триватиме розслідування, його буде невідкладно відсторонено від виконання обов'язків", - написав він у телеграм-каналі у вівторок увечері.

"Міська влада і надалі готова співпрацювати з правоохоронними органами задля запобігання та боротьби з корупцією. Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями", - наголосив мер.