Рада ЄС вирішила ще на шість місяців продовжити санкції проти РФ через війну в Україні

Рада ЄС у вівторок продовжила дію санкцій проти РФ, запроваджених через війну в Україні, ще на шість місяців, йдеться у пресрелізі ради.

"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальні заходи, вжиті проти певних секторів економіки РФ", - наголошується в заяві.

У документі повідомляється, що санкції, вперше запроваджені 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на "дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні", були значно розширені з лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Наразі вони передбачають широкий спектр секторальних заходів, зокрема обмеження щодо фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші", - пояснюють у Брюсселі.

У Раді ЄС нагадали, що, окрім економічних санкцій, Євросоюз запровадив щодо РФ "різні види заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії проти України".

До них належать: обмеження економічних відносин із Кримом та містом Севастополем, а також із т.зв. ДНР/ЛНР, індивідуальні обмежувальні заходи, що передбачають заморожування фінансових активів та заборону на поїздки до Євросоюзу щодо фізичних та юридичних осіб, дипломатичні заходи.