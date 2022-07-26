Події

08:49 26.07.2022

Ювенальні прокурори: 358 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 690 – поранено

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Ювенальні прокурори: 358 дітей загинули в результаті збройної агресії РФ в Україні, понад 690 – поранено

Понад 1048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: станом на ранок 26 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася – 358, проте зросла кількість поранених – понад 690, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях, йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 363, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 55, Херсонській – 54, Запорізькій – 40.

25 липня в результаті обстрілу ворогом м. Красногорівка Донецької області поранено 5-річну дівчинку.

25 липня внаслідок вибуху російського безпілотника у с. Дубове Ковельського району Волинської області отримали тілесні ушкодження 16-річний хлопець та дівчатка 8 і 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 навчальних закладів. Із них 221 зруйновано повністю.

 

 

Теги: #діти #жертви #агресія

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