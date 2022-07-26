Унаслідок чергового обстрілу Чугуєва пошкоджено критичну інфраструктуру

Російські окупаційні війська зранку у вівторок завдали ударів по цивільній інфраструктурі Слобідського району Харкова, кілька снарядів влучили у відкриті території, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях. За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що окупанти також знову завдали ударів по Чугуєву.

"Є влучення по критичній інфраструктурі. Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де у підвалі ще залишилися люди", - повідомив Синєгубов.

Крім того, протягом доби під ворожий обстріл потрапила Циркуновська (постраждала житлова хата) та Балаклійська (також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури) громади.

Синєгубов зазначив, що ЗСУ утримують позиції на всіх напрямках, а на напрямку Цупівка - Дементіївка завдали ворогу суттєвої шкоди.

"Незважаючи на те, що росіяни "поливають" наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. Зокрема й стратегічному - Ізюмському. Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка-Дементіївка", - написав Синєгубов.