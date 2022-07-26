Події

07:53 26.07.2022

Окупанти збільшили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирних жителів Харківщини

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Окупанти збільшили інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирних жителів Харківщини

Минулої доби на Харківщині було задокументовано понад 30 фактів руйнування житла та інших об'єктів унаслідок ворожих обстрілів повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в області.

"Ворог посилив інтенсивність застосування ракет та артилерії проти мирних жителів Харкова та області. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 30 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів і пожеж. Правоохоронці щодня фіксують загиблих і постраждалих серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Серед населених пунктів області, що потрапили під ворожий обстріл минулої доби - Чугуїв, Слатине, Циркуни, Осіївка, Одноробівка, Печеніги, Базаліївка.

"Внаслідок обстрілів пошкодження отримали приватні будинки, господарські будівлі, будинок культури, навчальний заклад. Слідчі ретельно задокументували наслідки обстрілів, завданих військовими РФ", - зазначає відділ комунікацій ГУ Нацполіції в області.

Крім того, правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1100 машин для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки їхньої можливої співпраці з російськими окупантами.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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