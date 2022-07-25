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19:07 25.07.2022

Галущенко у Брюсселі обговорить подальшу співпрацю України та ЄС в енергетичній сфері у світлі наявних загроз

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Галущенко у Брюсселі обговорить подальшу співпрацю України та ЄС в енергетичній сфері у світлі наявних загроз

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорить з колегами країн-членів Європейського Союзу подальший розвиток співпраці в енергетичній сфері на тлі загроз безпеці енергопостачання внаслідок російської агресії Росії проти України.

Обмін думками відбудеться у вівторок у Брюсселі у межах неформального ланчу на полях надзвичайного засідання Ради ЄС з енергетичних питань, повідомив напередодні засідання високопоставлений європейський дипломат.

"Український міністр візьме участь у ланчі з міністрами енергетики Європейського Союзу. Я можу припустити, що відбудеться дуже цікавий обмін думками, як обидві сторони – ЄС та Україна бачать та оцінюють поточну ситуацію і розвиток співпраці, яка у нас є. І як ми можемо допомогти один одному. Це план", - повідомив він.

Деталізуючи очікування від майбутнього обговорення, дипломат констатував, що йтиметься "про рівень співпраці, конкретну участь України в усіх процесах, що мають значення". "Україні теж є що запропонувати, коли йдеться про електрику, газові сховища. Це буде взаємно надихаючий обмін думками", - додав він.

Говорячи про порядок денний засідання загалом, дипломат повідомив, що міністри країн-членів ЄС мають намір обговорити нещодавній пакет Європейської комісії "Економте газ для безпечної зими", який передбачає пропозицію скорочення споживання газу на 15%. Крім того, відбудеться обмін думками щодо безпеки енергопостачання до ЄС та подальших заходів, яких необхідно вжити напередодні наступної зими у світлі можливої ймовірності повного припинення постачання газу Росією.

Теги: #україна #єс #галущенко

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