Мінкультури представило айдентику до Дня Державності України

Міністерство культури та інформаційної політики представило єдину візуальну символіку до Дня Державності України.

"До Дня Державності України за координації Міністерства культури та інформаційної політики України підготовлено концепцію єдиної візуальної символіки свята. Наразі виготовлено інформаційні продукти, що містять дизайн-макети, експозиційні макети, шрифти, логотипи, патерни, кольори", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що всі охочі можуть безоплатно та без додаткових погоджень використовувати інформаційні продукти, які розміщені в електронному вигляді за посиланням:

28 липня Україна вперше відзначатиме День Державності, встановлений у серпні 2022 р.