НБУ ввів в обіг пам'ятні монети серії "Збройні сили України" номіналом 10 грн
Національний банк України (НБУ) дозволив використовувати під час розрахунків готівкою пам'ятні монети серії "Збройні сили України" номіналом 10 грн, повідомила пресслужба регулятора в понеділок.
Згідно з повідомленням, це рішення НБУ ухвалив, щоб підкреслити ключову роль ЗСУ у захисті незалежності України.
В обіг увійдуть монети: Сили спеціальних операцій ЗСУ, Військово-Морські сили ЗСУ, Сухопутні війська ЗСУ, ЗСУ, Десантно-штурмові війська ЗСУ, Держприкордонслужба України, День пам'яті полеглих захисників України, Повітряні сили ЗСУ, Учасникам бойових дій на території інших держав, КрАЗ- 6322 "Солдат", На варті життя (присвячується військовим медикам), 100-річчя створення Українського військово-морського флоту, День українського добровольця та Захисникам Донецького аеропорту.
Наголошується, що банки-дистриб'ютори більше не реалізовуватимуть ці монети як нумізматичну продукцію.
Згідно з повідомленням, наразі НБУ має близько 5,5 млн штук монет для підкріплення банків та СІТ-компаній для касового обслуговування ними клієнтів.
Зазначено, що в майбутньому планується розширювати тиражі та кількість серій обігових пам'ятних монет та випускати їх в обіг кілька разів на рік відповідно до міжнародної практики.