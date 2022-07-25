Події

10:34 25.07.2022

НБУ ввів в обіг пам'ятні монети серії "Збройні сили України" номіналом 10 грн

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Національний банк України (НБУ) дозволив використовувати під час розрахунків готівкою пам'ятні монети серії "Збройні сили України" номіналом 10 грн, повідомила пресслужба регулятора в понеділок.

Згідно з повідомленням, це рішення НБУ ухвалив, щоб підкреслити ключову роль ЗСУ у захисті незалежності України.

В обіг увійдуть монети: Сили спеціальних операцій ЗСУ, Військово-Морські сили ЗСУ, Сухопутні війська ЗСУ, ЗСУ, Десантно-штурмові війська ЗСУ, Держприкордонслужба України, День пам'яті полеглих захисників України, Повітряні сили ЗСУ, Учасникам бойових дій на території інших держав, КрАЗ- 6322 "Солдат", На варті життя (присвячується військовим медикам), 100-річчя створення Українського військово-морського флоту, День українського добровольця та Захисникам Донецького аеропорту.

Наголошується, що банки-дистриб'ютори більше не реалізовуватимуть ці монети як нумізматичну продукцію.

Згідно з повідомленням, наразі НБУ має близько 5,5 млн штук монет для підкріплення банків та СІТ-компаній для касового обслуговування ними клієнтів.

Зазначено, що в майбутньому планується розширювати тиражі та кількість серій обігових пам'ятних монет та випускати їх в обіг кілька разів на рік відповідно до міжнародної практики.

Теги: #зсу #монети

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