SpaceX вивела на орбіту п'яту за місяць групу інтернет-супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 в неділю успішно вивела на орбіту чергову групу з 53 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення на орбіту 53 супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні.

Запуск здійснено зі стартового комплексу 39А Космічного центру NASA імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді о 09:38 за часом Східного узбережжя США.

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже увосьме, приблизно через дев'ять хвилин здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану за 650 км від космодрому в Атлантиці.

Це вже 54-те виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink і п'ятий цього місяця.

Інтернет-супутники вагою 290 кг кожен увійдуть до складу орбітального угруповання SpaceX.

За попередній час SpaceX запустила вже 2904 інтернет-супутники Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 2,6 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Як повідомив засновник SpaceX Ілон Маск, інтернет мережа Starlink вже доступна користувачам у 36 странах світу, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів такого типу (а згодом - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до Інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.