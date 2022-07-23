Події

21:57 23.07.2022

Окупанти безуспішно намагалися просунутися під Верхньокам'янським і не змогли зайняти Вуглегірську ТЕС

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Окупанти безуспішно намагалися просунутися під Верхньокам'янським і не змогли зайняти Вуглегірську ТЕС

Російські окупанти штурмовими діями з різних напрямків у суботу безуспішно намагалися покращити тактичне становище в районі с. Верхньокам'янське Бахмутського району Донецької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем і завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли", - йдеться у зведенні.

Окрім того, окупанти в суботу знову, вже за різними напрямками, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС, розташовної на околиці м. Світлодарськ Бахмутського району. "Знову безуспішно і з втратами", - розповіли у Генштабі.

Також повідомляється про знешкодження розвідувальних груп окупантів, які намагалися виявити слабкі місця в обороні українських військ, біля с.Богородичного Слов'янського району, а також у м.Соледар та с.Покровське Бахмутського району Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут, а на Слобожанському та Південнобузькому напрямках стримує сили оборони від просування вглиб тимчасово окупованої території.

Окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії, а також танків райони населених пунктів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому, а також Південнобузькому напрямках. Також ворог обстріляв с.Старикове Сумської області з території РФ.

Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова Харківської області, Спірного, Покровського, Новолуганського, Красногорівки та Кам'янки Донецької області.

Противник веде повітряну розвідку на Південнобузькому напрямку, а також прикордонної ділянки у Чернігівській та Сумській областях безпілотними літальними апаратами.

"Сили оборони України завдають ворогові втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії, і готові до будь-яких змін оперативної обстановки. У підрозділах російських окупаційних військ все частіше фіксуються випадки дезертирства та відкритої непокори командуванню", - повідомили у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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