Удар по порту Одеси вкотре демонструє повне нехтування РФ міжнародним правом та зобов'язаннями - Боррель

Європейський Союз рішуче засуджує ракетний удар РФ по порту Одеси, заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

"ЄС рішуче засуджує російський ракетний удар по морському порту Одеси. Удар по ключовій для експорту зерна цілі через день після підписання Стамбульських угод особливо ганебний і вкотре демонструє повне нехтування Росією міжнародним правом та зобов'язаннями", - написав він у твіттері в суботу.