Події

07:59 23.07.2022

У Кабміні розглядають кримінальне покарання за отримання російського паспорта

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У Кабміні розглядають кримінальне покарання за отримання російського паспорта

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про обговорення на закритій міжвідомчій нараді у Кабміні питання кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта на тимчасово окупованій території.

"Питання не стільки юридичне, скільки політичне. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовій окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за всіх нас на передовій? Зокрема за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", - написала вона у фейсбуці.

"Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забувайте: на червоному російському паспорті багато української крові – військових і цивільних, жінок і дітей", – висловила свою позицію міністр.

Верещук зазначила, що робота над законопроєктом продовжується.

 

 

 

Теги: #паспорт #україна #росія #відповідальність

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