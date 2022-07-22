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22:00 22.07.2022

Байден доручив держсекретарю виділити до $175 млн на військові статті, щоб надати допомогу Україні

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Байден доручив держсекретарю виділити до $175 млн на військові статті, щоб надати допомогу Україні

Президент США Джозеф Байден делегував державному секретареві Ентоні Блінкену повноваження виділити до $175 млн на оборонну продукцію та послуги Департаменту оборони США, а також на військове навчання з метою надання допомоги Україні.

Відповідний меморандум від 22 липня про делегування повноважень, виданий відповідно до Акта про іноземну допомогу (FAA) 1961 року, опублікованого на сайті Білого дому.

"Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами США, включно до розділу 621 FAA 1961 року, я справжнім делегую Державному секретареві повноваження відповідно до розділу 506(а)(1) FAA розпорядитися про виділення до 175 мільйонів доларів на оборонні статті та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, щоб надати допомогу Україні", - йдеться у тексті меморандуму.

 

Теги: #сша #військова_допомога

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