Зеленський утворив військову адміністрацію в Приморську

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військової адміністрації у Приморську Бердянського району Запорізької області.

"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Утворити Приморську міську військову адміністрацію Бердянського району Запорізької області", - йдеться в тексті указу №525/2022 від 22 липня, оприлюдненому на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.