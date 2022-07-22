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15:22 22.07.2022

Заарештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували з РФ - СБУ

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Заарештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими керували з РФ - СБУ

Служба безпеки України повідомляє про арешт додаткових активів народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

"За ініціативи СБУ арештовано додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з РФ. Рішенням суду накладено арешт, зокрема на корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 млн грн, банківські рахунки на 1,3 млн грн, дві земельні ділянки площею 3 і 5 га, приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тис. квадратних метрів", - ідеться у повідомленні СБУ у п'ятницю в телеграм-каналі.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, а також Медведчук та Марченко.

"Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності", - уточнюють в українській спецслужбі.

У повідомленні наголошується, що схема полягала у заведенні коштів із російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин Росії.

"Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко", - наголошується в повідомленні.

У СБУ заявляють, що під час досудового розслідування отримано докази, що управління компаніями здійснювали безпосередньо з Росії, встановлено весь список цих російських суб'єктів.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, триває.

Теги: #медведчук #марченко #арешт #активи

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