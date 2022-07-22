Данілов обговорить із представниками Європолу інформацію про нібито продаж зброї з України на чорному ринку

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов обговорить із представниками Європолу заяви про нібито наявні випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України.

"Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією й миттєвому реагуванні. Звертаю увагу, що публікація про "контрабанду зброї" у західних ЗМІ співпадає у часі з розгортанням масштабної інформаційної спецоперації РФ MakZim з дискредитації України, мета якої – припинення постачання зброї від союзників", - написав Данілов у твіттері.

Він уточнив, що російська операція проводиться саме в той період, коли намічаються якісні зміни під час війни на користь ЗСУ – за рахунок надходження сучасного західного озброєння.