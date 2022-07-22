П'ятеро поранених у Харкові внаслідок обстрілу "Ураганами" у тяжкому та вкрай тяжкому стані - ОВА

Більшість поранених внаслідок обстрілу двох районів у Харкові, скоєного російськими окупаційними військами з РСЗВ "Ураган" у четвер вранці, перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, повідомив голова ОВ Олег Синегубов.

"Внаслідок обстрілу загинуло троє людей. Двоє людей залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще трьох людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано. Проте окупанти вночі обстріляли с. Рогань. Пошкоджено неексплуатовану будівлю, сталася пожежа. Попередньо – ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, вранці 21 липня російські окупаційні війська обстріляли Харків касетними боєприпасами із РСЗВ "Ураган". За даними Харківської облпрокуратури, внаслідок троє людей загинули, ще 20 дістали поранень. Окрім того, внаслідок ворожого артобстрілу житлового будинку було поранено ще трьох людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/3728