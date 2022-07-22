Події

07:09 22.07.2022

Олігархом в Україні може бути визнано й іноземного бізнесмена – Данілов

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Олігархом в Україні може бути визнано й іноземного бізнесмена – Данілов

До реєстру олігархів може бути записано іноземного бізнесмена, якщо він веде діяльність на території України, сказав в ефірі телемарафону у четвер увечері секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Чи може громадянин іншої країни бути зареєстрований у нас як олігарх? Так, може", - зазначив він.

Данілов пояснив, що "якщо людина діє на території нашої країни, не має значення, громадянином якої країни вона є".

"Вона може бути олігархом, якщо вона діє на території нашої країни та має три із чотирьох критеріїв, які записав наш законодавець", - сказав секретар РНБО.

У такий спосіб він відповів на запитання, чи може не виявитися олігархом Ігор Коломойський, якого згадано у документі, розміщеному народним депутатом Сергієм Власенком. Він оприлюднив фотокопію указу президента про втрату громадянства України деякими особами, зокрема бізнесменом Ігорем Коломойським.

Офіційного підтвердження справжності цього указу немає. За словами Данілова, укази про громадянство передбачають наявність у них персональних даних. "Якщо в указах є персональні дані, вони закриті. Ви можете їх не побачити. Чи оприлюднять ці укази, я не можу сказати", - відповів він на запитання в ефірі національного телемарафону.

Раніше повідомлялося, що народний депутат Сергій Власенко (фракція "Батьківщина") оприлюднив копію указу президента України Володимира Зеленського щодо припинення громадянства України для деяких осіб, зокрема бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, народного депутата Вадима Рабіновича.

Теги: #олігархи #бізнесмени #данілов

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