Глава європейської дипломатії: Ми робимо ще один крок, щоб обмежити здатність Росії продовжувати фінансування агресії проти України

Новий пакет європейських санкцій проти РФ допоможе обмежити здатність Москви продовжувати фінансувати агресію проти України, вважає високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Сьогодні ми робимо ще один крок, щоб обмежити здатність Росії продовжувати фінансувати свою агресію проти України. Ми фактично забороняємо найважливіший після енергоносіїв експорт Росії - російське золото", - написав Боррель у твіттері у четвер.

Одночасно Боррель уточнив, що ЄС вирішив продовжити виняток із санкцій на фінансові транзакції для оплати російського експорту продовольства та постачання російської нафти до третіх країн.

"ЄС робить усе можливе, щоб ми могли подолати глобальну продовольчу кризу, що насувається. Росія має припинити бомбити українські поля та елеватори і перестати блокувати порти", - наголосив глава європейської дипломатії.

Він додав, що ЄС також запроваджує санкції проти російського Сбербанку, а також фізичних осіб, причетних до російської агресії проти України, серед яких, зокрема, російські військові, мотоклуб "Ночные волки" тощо.

Раніше стало відомо, що ЄС забороняє імпорт золота з РФ, зокрема "ювелірку", але спрощує транзакції з продукцією російського АПК.