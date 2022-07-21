Події

11:08 21.07.2022

Поліція повідомила про двох загиблих унаслідок обстрілу Харкова в четвер уранці

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Російські окупаційні війська в четвер уранці обстріляли Харків із РСЗВ "Ураган", за попередньою інформацією, загинули дві особи, є поранені, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"На цей момент відомо про двох загиблих та 17 поранених. Один із поранених – співробітник патрульної поліції. Обстріл був, попередньо, з РСЗВ "Ураган", касетні снаряди", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли один із найбільш густонаселених районів міста, один мирний житель загинув, 17 поранено, один із поранених - у вкрай тяжкому стані. За словами Терехова, другий день поспіль під удар потрапила зупинка громадського транспорту, є влучання в медзаклад.

 

Теги: #харків #поліція #обстріли

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