Окупанти знову обстрілюють Харків, є поранені

Російські окупаційні війська вранці в четвер обстрілюють Харків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни завдають ударів по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що під обстрілами один із найбільш густонаселених районів міста, є поранені.

"Є поранені. Є влучання в один із медзакладів Харкова", - написав він.

Терехов також закликав харків'ян не залишати укриття.