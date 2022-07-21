Події

10:00 21.07.2022

Окупанти знову обстрілюють Харків, є поранені

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Окупанти знову обстрілюють Харків, є поранені

Російські окупаційні війська вранці в четвер обстрілюють Харків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни завдають ударів по Харкову. До уваги жителів: перебувайте в укриттях, без нагальної потреби не виходьте на вулиці, не ігноруйте сигнали тривоги!", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

У свою чергу міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що під обстрілами один із найбільш густонаселених районів міста, є поранені.

"Є поранені. Є влучання в один із медзакладів Харкова", - написав він.

Терехов також закликав харків'ян не залишати укриття.

 

 

 

 

Теги: #харків #війна #обстріли

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