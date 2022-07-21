Російські окупанти вночі випустили по Миколаєву 7 ракет С-300, обстрілювали низку населених пунктів на Миколаївщині – голова ОВА Кім

Російські окупанти в ніч на четвер випустили сім ракет по Миколаєву, а також обстріляли низку населених пунктів на Миколаївщині, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Близько 3:05 21 липня російські окупанти випустили по місту сім ракет С-300. За попередньою інформацією, відомо про влучання в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопровід та складське приміщення. Рятувальні служби ліквідували всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі в четвер.

Він зазначив, що у Миколаївському районі 20 липня об 11:20 та 13:00 були обстріли села Лимани Галицинівської громади, унаслідок яких зруйновано житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

О 16:20 20 липня внаслідок обстрілів Шевченківської громади між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм загорілися поля із зерновими. Постраждалих немає.

Також учора, 20 липня, унаслідок ворожих обстрілів у лісовому урочищі Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень.

У Баштанському районі вдень 20 липня були обстріли у с. Червона Долина Широківської громади.

Уночі 21 липня, близько 2:00, обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Унаслідок влучання в житловий будинок є один загиблий. Також влучання були за межами населених пунктів громади.

Уночі з 20 на 21 липня були обстріли в Баштанській громаді. Зафіксовано потрапляння в сільські населені пункти. Частина снарядів залишилася нерозірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Зокрема, 20 липня унаслідок потрапляння боєприпасів та їхніх уламків двічі виникло загоряння сухої трави та чагарників на території громади.

"Також під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється", - наголосив Кім.

Він додав, що у Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.