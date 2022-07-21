Окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, жертв і руйнувань немає

Уночі російські окупанти здійснили обстріл із "Градів" Нікопольського району Дніпропетровської області, жертв і руйнувань немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі у нас знову стріляли... Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. Пройшло без жертв і руйнувань. На місці обстрілу працюють піротехніки - шукають боєприпаси, які не здетонували", - написав Резніченко в телеграм-каналі в четвер уранці.